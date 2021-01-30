Tandır ekmeği kadınların geçim kaynağı oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kadınlar, tandır ekmeği yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ayşe Baykuş, AA muhabirine, 8 yıldır tandır ekmeği yaptığını ve bu sayede geçimini sağladığını söyledi.

Aldıkları siparişe göre tandır ekmeği hazırladıklarını belirten Baykuş, gözleme ve biberli ekmek de yaptıklarını belirtti.

Suzan Çelikol da tandır ekmeği yaparak aile ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli