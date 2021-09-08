Tan Sağtürk'ten dizi setine 'yeşil ışık'
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Tan Sağtürk'ten dizi setine 'yeşil ışık'

Tan Sağtürk'ten dizi setine 'yeşil ışık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

SAMSUN (İHA) – Ünlü Balet Tan Sağtürk, büyük bir dizi projesinden teklif gelmesi halinde durumu değerlendirebileceğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Ünlü Balet Tan Sağtürk, büyük bir dizi projesinden teklif gelmesi halinde durumu değerlendirebileceğini söyledi.

'İkinci Bahar' gibi büyük bir TV dizisi projesinde yer aldıktan sonra dizi sektöründe pek yer almayan ve balede yoluna devam eden Tan Sağtürk, gelecek planlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Televizyonda yarışma ve dans programlarından kendisine teklif geldiğini dile getiren Sağtürk, büyük bir dizi projesi gelirse oyunculuk da yapabileceğini söyledi.

"Bale benim hayatımın aşkı"

Bale yapmayı çok sevdiğini ifade eden Tan Sağtürk, "Bale benim hayatımın aşkı. Devlet Opera ve Balesi, Türkiye'de çok nadide bir kurum. Bu kurumda çalışmak çok özel ve çok büyük onur duyuyorum. Televizyonda zaman zaman çeşitli işler yaptığım da oluyor. Projeler geliyor. Dans ve dizi projeleri de geliyor fakat zamanımı daha çok Devlet Opera ve Balesine ve kendi bale çalışmalarıma ayırmaya seçiyorum. Bazen daha önce yaptığımız 'Benimle Dans Eder Misin ve Yok Böyle Dans' gibi 'Türkiye'nin Yıldızları' gibi ki Beren Saat ve Engin Akyürek oradan çıkmıştı. O tip projeler olursa tekrar değerlendirilip, çalışılabilir. Eylül ayında itibaren de onları görmeyi başlayacağız" dedi.

"İkinci Bahar gibi bir proje gelirse neden olmasın"

Büyük bir dizi projesinden teklif gelmesi halinde dizi oyunculuğunu tekrar düşünebileceğini de belirten Sağtürk, "Oyuncu olarak 2 büyük projede yer aldım. Bunlardan birisi de 'İkinci Bahar'dı. İkinci Bahar, Şener Şen'in, Türkan Şoray'ın ve nice devlerin olduğu aslında büyük bir projeydi. O dönemde aynı zamanda hepimizin kimliğini de ortaya çıkaran bir proje oldu. Böyle büyük projeler tekrar olur ve teklif gelirse değerlendirmesi kalsın. Niye olmasın? O dönemlerde bile dizide oynarken aklım her zaman kendi mesleğimde kalmıştı. Onu hiç bırakmadan daha da yükselmeden götürmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Tan Sağtürk bugünlerde Samsun'da sahnelenecek 'Karışık Hisler' adlı bale gösterisi için çaba sarf ediyor. - SAMSUN

Tan Sağtürk'ten dizi setine 'yeşil ışık'
Tan Sağtürk'ten dizi setine 'yeşil ışık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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