Tan Sağtürk t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ile buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tan Sağtürk t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tan Sağtürk t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ile buluştu İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi, "Kampüste Sanat Seminerleri"nde Başarılı Balet ve Dizi Oyuncusu Tan Sağtürk'ü ağırladı.

Tan Sağtürk t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ile buluştu

İSTANBUL - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi, "Kampüste Sanat Seminerleri"nde Başarılı Balet ve Dizi Oyuncusu Tan Sağtürk'ü ağırladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Kampüsü t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, "Kampüste Sanat Seminerleri" kapsamında ünlü Balet Tan Sağtürk'ü ağırlayarak sanatın topluma katkıları ve insanın iç dünyasında oluşturduğu değişiklikleri sordu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Kampüsü t-MBA Öğretmeni Gülhan Ayanoğlu, t-MBA Akademi Lideri Ece Pullu ve Uluslararası İlişkiler Lideri Kaan Ünlü'nün moderatörlüğünde gerçekleşen seminere tüm Türkiye'den İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji lise öğrencileri davet edildi.

"Eğitim, yaşayan bir yapıdır"

Tan Sağtürk, "Liderlik yapan biz değiliz, artık genç nesil bize liderlik ediyor. Bizler, genç nesille birlikte eğitim sistemini tanzim ediyoruz. Bir öğrenciye nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda iletişim eğitimi almalıyız. Eğitim, yaşayan bir yapıdır, belirli kalıplara bağlı kalınmamalıdır. Ayrıca, öğrencilerin değerlendirmesine bir öneri sunuyorum: başınıza ne geldiği önemli değil, bununla ilgilenmeyin. Önemli olan, bunu nasıl karşıladığınızdır. Ders çıkarmak, çözümcül yaklaşmak daha değerlidir" dedi.

Tan Sağtürk t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ile buluştu
Tan Sağtürk t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ile buluştu
Tan Sağtürk t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ile buluştu
Tan Sağtürk t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Merve Dizdar Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Aykut Kocaman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tan Sağtürk t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ile buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 22:15:26. #1.16#
title