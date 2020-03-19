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İbrahim Erdoğan, Türkiye, Avcılar, Güncel

Tamire verdikleri tabletleri ile birlikte anı fotoğrafları da kayboldu

ALMANYA'da 15 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek yaşamlarını sürdüren Işıl Erdoğan ile eşi İbrahim Erdoğan, bozulan tabletlerinin Avcılar'da verdikleri bir tamircide kaybolduğunu öne sürdü.

19.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:46
Tamire verdikleri tabletleri ile birlikte anı fotoğrafları da kayboldu

ALMANYA'da 15 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek yaşamlarını sürdüren Işıl Erdoğan ile eşi İbrahim Erdoğan, bozulan tabletlerinin Avcılar'da verdikleri bir tamircide kaybolduğunu öne sürdü.

Işıl- İbrahim Erdoğan çifti, yıllardan bu yana kullandıkları tabletlerinin son dönemde sık kapanması üzerine bunu tamir ettirmeye karar verdi. İddialara göre, Merkez Mahallesi'ndeki Marmara Caddesi'ndeki bir işhanında gördükleri elektronik eşya tamircisine giden çiftten,  cihazı alarak tamir için bırakılmasını istenirken, karşılığında makbuz aldı. Kendilerine verilen sürenin sonunda tamirciye giden çiftten ellerindeki makbuzu alan tamirci, buradaki bilgilere bakarak kırık olan ekran camını da değiştireceğini bunun için sipariş vereceğini belirterek, tamir için ek süre istedi. Çiftin iddiasına göre, cihaz teslim makbuzunu iade etmeyen tamirci İbrahim ve Işıl Erdoğan'dan 3 gün sonra gelmelerini istedi. Verilen ikinci sürenin sonunda tamirciye giden çift kendilerine uzatılan tabletin başka bir marka olduğunu kendilerine ait olmadığını söylemelerine rağmen cihazlarını alamadı. İbrahim Erdoğan bunun üzerine polisi arayarak şikayetçi oldu. Gelen polisler, bunun bir asayiş konusu olmadığını, Erdoğan çiftinin ellerindeki bilgilerle Tüketici Heyeti'ne başvurmalarını önerdi.

65 yaşında olduğunu ve ilk kez polis çağırdığını belirten İbrahim Erdoğan ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirtirken çaresiz kalan çiftten Işı Erdoğan, tabletten çok içindeki başta evlilikleri olmak üzere çocukları ve torunlarının fotoğrafları için üzüldüklerini söyledi. İş yeri sahibinin ellerindeki makbuzu aldığını, kendilerini çaresiz bıraktığını belirten Işıl Erdoğan, "İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Yıllarca kullandığımız tableti tanımıyormuşuz gibi bize başka cihazı vermeye çalışıyorlar. Polis gelince 'Depoya bir daha bakalım. Bize süre tanıyın' dediler. Tüm anılarımız, kayıtlarımız o tabletteydi. Biz şimdi ne yapacağız" diye yakındı.


Kaynak: DHA

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Manşet

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