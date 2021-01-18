Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı
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Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı

18.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:39

Bursa'nın İznik ilçesinde teknik serviste tamir edilen tablet bomba gibi patladı. Patlama anı ve alevler içinde kalan tamircinin panik halleri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Montu yanan tamirci, "Ucuz atlattım" dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinin Beyler mahallesi Mustafa Doğan sokaktaki elektronik teknik servisinde meydana gelen olayda, Enes Şahin isimli esnaf, müşteriye ait tabletin tamirini yaparken tablet aniden patlayarak alev aldı. Montu yanan Şahin üzerine eşya atarak tableti söndürmeye çalıştı. Yanındaki müşteri ise şoka girdi.

"ELLERİM YANDI"

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Serviste görevli 2 çalışanın yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım" dedi.

Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı

DAHA ÖNCE DE DÜKKANI YANMIŞTI

Bundan 2 yıl evvel de Enes Şahin'in dükkanı, tamir ettiği tabletin patlaması neticesinde yanmıştı.

Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı
Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

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