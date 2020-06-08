Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
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Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu

Ülkeyi etkisi altına alan salgın nedeniyle aylardır evinde olan Tamer Karadağlı, Ankara'da annesi Arzu Balkan'la yaşayan kızına kavuştı. Karadağlı, bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

08.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:41

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 aydır evinde olan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, annesi Arzu Balkan ile yaşayan kızı Zeyno'yla buluştu.

"KAVUŞTUK AMA SOSYAL MESAFELİ"

Yıllardır rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, ülkemizde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınından korunmak için kendisini evine kapattı. Bu süreçte en çok evlat özlemi çeken Karadağlı, 3 aylık hasretin ardından Ankara'da yaşayan kızıyla kavuştu. Zeyno'yla otomobildeki pozunu Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Üç ay sonra kavuştuk ama sosyal mesafe" dedi.

Tamer Karadağlı, 3 ay sonra kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
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