Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak
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Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımına 8 yıl önce başlanan dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun tabelasının önünde poz verdiği Yusufeli Barajı'nın beton gövdesi bu ay sonu itibariyle tamamlanıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımına 8 yıl önce başlanan dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun tabelasının önünde poz verdiği Yusufeli Barajı'nın beton gövdesi bu ay sonu itibariyle tamamlanıyor. Yıl sonu itibariyle ise barajda su tutma işleminin gerçekleşmesi planlanırken, Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak.

Toplam 4 milyon 61 bin 8 metreküp beton kullanılacak olan Yusufeli Barajı gövde inşaatında beton hacmi 4 milyon metreküpe seviyeye ulaştı. Son 61 metreküp betonun kaldığı çalışmalar, bu ay sonu itibariyle tamamlanacak.

2013 YILINDA TEMELİ DUALARLA ATILMIŞTI

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2013 yılında Yusufeli Barajı'nın temel atma törenine katılarak ardından barajın yapılacağı Çoruh Vadisi'nde incelemelerde bulunmuştu. Barajın gövdesinin yer aldığı alanı gezen Eroğlu, ardından da baraj için dua etmişti. Barajın gövdesinin yapılacağı alanda duran ve 'Hayırlı olsun inşallah" diyerek duaya başlayan Eroğlu, "Yarabbi, projemizi hayırlı eyle, kısa zamanda bitmesini bize nasip eyle, helalinden firmalara bol kazanç ihsan buyur, ayrıca kazasız belasız bitmesini de lütfeyle, burada emeği geçen herkese sağlık sıhhat ver, projeyi bu memleket için bereketli kıl" ifadelerini kullanmıştı.

4 BİN PERSONEL GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi sonucunda baraj inşaatı 9 yıl sürdü. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleşen çalışmanın ilk haline oranla son hali ise büyüledi.

DERİNER BARAJI 14 YILDA TAMAMLANMIŞTI

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan, 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6. yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES), düzenlenen törenle 12.12.2012 tarihinde su tutmaya başlanmıştı. 2012 yılı sonu itibarıyla işletmeye alınan kendi sınıfında temelden 249 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı'nda bugüne kadar 12 milyar kilovatsaat enerji üretildi. Toplam 1 milyar 969 milyon metreküp su biriktirme hacmi, 670 megavat kurulu gücü, yıllık 2 milyar 118 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi ve sahip olduğu teknik özellikleriyle mühendislik harikası olarak adlandırılan Deriner Barajı'nda üretilen enerji ile milli ekonomiye 7 milyar 237 milyon lira katkı sağlandı.

4 MİLYON METRE KÜP BETONLA ARTVİN'DEN EDİRNE'YE 13 METRE PLATFORM GENİŞLİĞİNDE BETON YOL YAPILABİLİYOR

Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,65 milyar lira katkı sağlatacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

(Adem Güngör/İHA)

Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak
Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak
Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak
Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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