Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor

Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor Elazığ'da süren 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle mesaiye gidenlerin özel araçlarını kullanmasıyla başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle, polis ekipleri tüm araçları teke tek kontrol etmeye başladı.

Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da süren 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle mesaiye gidenlerin özel araçlarını kullanmasıyla başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle, polis ekipleri tüm araçları teke tek kontrol etmeye başladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere yaya ve uygulamalı noktaları kurarak kontrol çalışması yürütüyor. Özellikle işe gitmek zorunda kalanların özel araçlarını tercih etmesiyle trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler denetimleri arttırdı. Başta kent merkezi ve ana yollar olmak üzere bir çok noktada tedbir alan polis ekipleri, araçları tek tek durdurup sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kontrolleri yapıyor. Şuana da kadar ciddi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte, kısıtlamayı ihlal eden bazı kişiler hakkında da para cezası kesilerek yasal işlemler yapıldığı bildirildi.

Nöbetten çıktığını ve evine gittiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Balcı "Denetimlerden memnunuz. Olması da gerekiyor. Yoksa herkes dışarı çıkıyor" dedi.

Denetimlerin iyi olduğunu aktaran vatandaşlardan Mehmet Yılmaz ise, "Normalde çarşıya gelmiyoruz. İşim var diye geldim. Normalde evdeyiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ