TAM KAPANMANIN İLK PAZARINA VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
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TAM KAPANMANIN İLK PAZARINA VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'pazar yerleri' konulu genelge sonrası, tam kapanma dönemindeki Konya'da ilk pazar bugün kuruldu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'pazar yerleri' konulu genelge sonrası, tam kapanma dönemindeki Konya'da ilk pazar bugün kuruldu. Vatandaşlar 1 hafta sonra ilk kez kurulan pazarlara akın etti, tezgahlarda meyve ve sebze kalmadı.

Tam kapanma sürecinde, 81 ilin Valiliğine gönderilen 'pazar yerleri' genelgeyle Konya'da bugün ilk pazar alışverişe başladı. 17 günlük tam kapanmanın ardından kentte saat 10.00'da kurulan semt pazarlarına vatandaşlar akın etti. Pazar içinde görev yapan polis ekipleri de maske ve mesafe kuralları uyarısında bulundu.

'TEZGAHLAR BOŞ KALDI'

İçişleri Bakanlığı'nın Konya Valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu genelge sonrası, esnaf sosyal mesafeli tezgahlarını açtı. Vatandaşların alışveriş için yoğunluk oluşturduğu semt pazarlarında kısıtlamanın bitmesine 2 saat kala sebze ve meyveler tükendi.

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TAM KAPANMANIN İLK PAZARINA VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
TAM KAPANMANIN İLK PAZARINA VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
TAM KAPANMANIN İLK PAZARINA VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
TAM KAPANMANIN İLK PAZARINA VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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