Son dakika haber... Şehitlikte hüzün dolu Arife Günü

Gelen son dakika haberlerine göre Şehitlikte hüzün dolu Arife Günü Tam kapanmadan muaf tutulan şehit aileleri çocuklarının mezarlarını ziyaret edip dualar ettiler Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmada kararından Arafe ve Ramazan Bayramı için muaf tutulan şehit aileleri şehitliklere gelerek...