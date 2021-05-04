Tam kapanmada vergi daireleri açık mı? Vergi daireleri açık mı? Vergi dairesi çalışma saatleri!

Tam kapanmada vergi daireleri açık mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 29 Nisan Perşembe akşamından itibaren Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulanmaya başlandı. Bu süre içerisinde bankaların ve vergi dairlerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bankalar ve vergi daireleri açık mı, saat kaçta açılıyor? İşte tam kapanmada banka ve vergi dairesi çalışma saatleri!

Kabine toplantısında alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası Tam kapanmada vergi daireleri açık mı? Vergi daireleri açık mı? Vergi dairesi çalışma saatleri! sorularının yanıtları araştırıldı. Tam kapanma süreci başladı ve 81 ilimizde de 17 Mayıs sabahı sona erecek. Bu süreçte bankaların açık olup olmadığını merak edenler hem çalışma saatleri hem de şubeye gitmek için iznin nereden alınacağını merak ediyor. Peki, bankalar ve vergi daireleri açık mı, saat kaçta açılıyor? Tam kapanmada banka ve vergi dairesi çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...

BANKALAR VE VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

Bankaların çalışma saatleri, her bankanın kendi belirlediği saatlere göre gerçekleşecek. Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

Vergi daireleri ise bu süre zarfında açık olacak.

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanmada vergi dairelerinin çalışma saatlerinde düzenleme getirilmedi. Normal şartlarda vergi dairelerinin çalışma saatleri şu şekilde;

Vergi daireleri saat 08.30'da hizmet vermeye başlar. Öğle arası tatili 12.30 ile 13.30 arasındadır. Mesai, 17.00 itibarıyla sona ermekte.

BANKAYA GİTMEK İÇİN NEREDEN İZİN ALINIR?

Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşılıyor ve bankaya gidilecek kişinin gün içerisinde aranıp izin alınması yeterlidir. Ayrıca izin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanlarının kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ İLE MÜŞTERİ KABUL EDİLECEK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu.

TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada, düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.