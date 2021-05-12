TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmada geçirilecek Ramazan Bayramı'nın arifesinde, Karacaahmet Mezarlığı'na gelenler yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Mustafa ESEN/ İstanbul DHA - KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmada geçirilecek Ramazan Bayramı'nın arifesinde, Karacaahmet Mezarlığı'na gelenler yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na gelenler yakınlarının mezarı başında dua etti, mezarların bakımını yaptı. Kimileri yasağa rağmen mezarlığa gelirken kimi ise çalışma izinleriyle mezarlığa geldi. Mezarlık ziyareti yapan bir kişi, ? Şu anda kısıtlama var. Ama çalıştığım için izin belgem de olduğu için ziyaretimi yapmak istedim" dedi. Bir başka kiş ise, "Mezarı ziyaret ettik gideceğiz. Aynı zamanda çalışıyoruz. Fırsattan istifade" diye konuştu.

TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ
TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ
TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ
TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ
TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ
TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ
TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ
TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ
TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 16:29:03. #1.16#

title