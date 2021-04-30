Tam kapanmada cuma namazı serbest mi? Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Camiler açık mı?

Tam kapanmada cuma namazı serbest mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanma dün itibarıyla başladı. Müslümanlar "cuma namazı kılınacak mı? Yarın cuma namazı var mı? Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı sorularını çok yakından takip etmeye devam ediyor. Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Camiler açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 günlük tam kapanma kararı alındığını vatandaşa duyurdu. Bu tam kapanma sonrası birtakım sorular da gelmeye başladı. Özelikle "Tam kapanmada cuma namazı serbest mi?" sorusu sorulmaya başlandı.

Bugün camilerin açık olup olmadığı namaz ibadetlerini idrak edecek olanların gündemine geldi. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tam kapanma dönemi hakkında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı?' sorularına yanıt verdi. Erbaş, tam kapanma sürecinde teravih hariç camilerde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. İşte, tam kapanmada cuma namazının durumu ile ilgili ayrıntılar.

TAM KAPANMADA CUMA NAMAZI SERBEST Mİ?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

CAMİLER AÇIK MI?

Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.