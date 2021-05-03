Tam kapanmada besiciler ve çobanlar yaylalarda mesaide

Konya'nın Beyşehir ilçesinde korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler uyarınca yurt genelinde 17 günlük tam kapanma dönemi yaşanırken, besicilik ve çobanlık yapanlar kısıtlama günlerinde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler uyarınca yurt genelinde 17 günlük tam kapanma dönemi yaşanırken, besicilik ve çobanlık yapanlar kısıtlama günlerinde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Küçük ve büyükbaş hayvancılık yapanlar tam kapanma günlerinde yayla ve meralarda, açık alanlarda, otlaklarda mesaisini devam ettiriyor. Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Yeşildağ'da bahar mevsimi ile birlikte adeta kartpostallık manzaralar sergileyen meralara çıkan küçük ve büyükbaş hayvanlar, bir yandan beslenirken, diğer yandan da sulama imkanlarından yararlanıyor.

Besici Selami Akar, hayvancılık faaliyetlerindeki muafiyetten dolayı yasaklamaların kendilerini fazla etkilemediğini ve her zaman olduğu gibi yine dağlarda, yayla ve meralarda küçük ve büyükbaş hayvanları yetiştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Buralarda yalnızız, hayvanlarımızı güdüyoruz. Pandemiden dolayı bir sıkıntı yok. Hatta kapalı yerlerde olmadığımız için burada sosyal mesafe yönünden de korona virüse karşı çok daha iyi korunduğumuzu düşünüyorum. Çünkü burada temiz hava, temiz su var, insan içerisinde değiliz, her yönden pozitif bir durum. Yasaklarda evde olmak yerine burada olmak çok güzel. Zaman zaman hayvancılık yapan diğer arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Burası suyun bol olduğu Deliktaş mevkisi. Nisanın 10'undan beri buradayız. 1 Haziran'dan sonra ise başka yerlere gideceğiz" dedi.

Çobanlık yapan Ahmet Poyraz ise, daha önce inşaatlarda çalışırken 60 yaşına gelmesi ile birlikte hayvancılığa başladığını söyleyerek, "Artık yaşlandık, taş kaldıramıyoruz. Burada mahallenin mallarını güdüyoruz. Sabah 08.30'da çıkarız evden, akşam 18.30'a kadar meradayız. Herkes bugünlerde eve kapandı, biz de meralara kapandık" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı