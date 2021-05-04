Tam kapanma sürecinde marketlerde sigara satışının yasaklanacağı iddiası
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Tam kapanma sürecinde marketlerde sigara satışının yasaklanacağı iddiası

Tam kapanma sürecinde marketlerde sigara satışının yasaklanacağı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasının ardından sigara satışlarının da yasaklanacağı iddia edilmişti. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, durumun sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı, 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

BİRÇOK ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI

Daha önceden alkollü ürünlerin satışı yasaklanmış, dün gece de yayınlanan genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği duyuruldu. Buna göre marketlerde elektronik eşya, hırdavat, giyim, aksesuar, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünler tam kapanma boyunca satılamayacak."

SİGARA SÖYLENTİLERİ DEDİKODUDUR

"Bu kararların sonrasında "Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, market önlemlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti. Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
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Tam kapanma sürecinde marketlerde sigara satışının yasaklanacağı iddiası
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Marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasının ardından sigara satışlarının da yasaklanacağı iddia edilmişti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, durumun sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

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