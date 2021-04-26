Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi
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Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi

Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Eğitim

Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 3 haftalık tam kapanma kararının alındığını açıkladı. Buna kapsamda da anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilirken tüm sınavlar ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği kritik Kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Artan vaka ve vefat sayılarının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında 3 haftalık tam kapanmanın duyurulduğu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili de konuştu.

"TÜM KURUMLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ"

Ramazan Bayramına kadar tam kapanma uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili de "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir" dedi.

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Damla Çelikli
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