Tam kapanma döneminde uygulamaya alınan alkol yasağının kalktığı iddiası
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Tam kapanma döneminde uygulamaya alınan alkol yasağının kalktığı iddiası

Tam kapanma döneminde uygulamaya alınan alkol yasağının kalktığı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Tam kapanma döneminde alkol satışına getirilen yasağın geri çekildiğine dair iddialar sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklamaya yapan İçişleri Bakanı Soylu, yasağın kaldırıldığı iddialarının doğru olmadığını, yasağın tam kapanma boyunca devam edeceğini belirtti.

Tam kapanma döneminde alkol satışının yasaklanmasının ardından tartışmalar sürerken, dün sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımla yasağın geri çekildiği iddia edilmişti. İddiaların kafa karışıklığına yol açmasının ardından Gazeteci Candaş Tolga Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söz konusu yasağın kalkıp kalkmayacağına ilişkin sorduğu sorunun cevabını sosyal medya hesabından paylaştı.

BAKAN SOYLU İDDİALARI YALANLADI

İçişleri Bakanı Soylu'ya alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddiaları soran Işık, "'Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek. Kısıtlamalar başladığında (14 nisan) 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru' dedi" şeklinde yanıt verdiğini aktardı.

Tam kapanma döneminde uygulamaya alınan alkol yasağının kalktığı iddiası
Tam kapanma döneminde uygulamaya alınan alkol yasağının kalktığı iddiası
Tam kapanma döneminde uygulamaya alınan alkol yasağının kalktığı iddiası
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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Tam kapanma döneminde uygulamaya alınan alkol yasağının kalktığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Tam kapanma döneminde alkol satışına getirilen yasağın geri çekildiğine dair iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan İçişleri Bakanı Soylu, yasağın kaldırıldığı iddialarının doğru olmadığını, yasağın tam kapanma boyunca devam edeceğini belirtti.

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