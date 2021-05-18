Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda barıştığı dostu Esra Balamir ile Nişantaşı'daydı. Tam kapanma sonrası ilk kez görüntülenen Akalın'ın fazla kiloları dikkat çekti

Snob Magazin'in haberine göre; Kendisini görüntüleyen gazetecilerle konuşan Demet Akalın, tam kapanmayı evde geçirdiğini ifade etti.

"AMERİKA'YA GİDECEĞİM"

Demet Akalın, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, "Tatil falan yok. Konserlerim var. Konser için Amerika'ya gideceğim" açıklamasında bulundu. Akalın, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı turuna devam etti.

Ünlü şarkıcının tam kapanma döneminde kilo aldığı da gözlendi. Akalın'ın bu halini görenler, "Tam kapanma Demet'e yaramamış" yorumunda bulundu.

DEMET'İN 'AŞI' İSYANI

Demet Akalın, önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Akalın, "Mayıs'a kadar ülkenin yüzde 60'ı aşılanacak derken, bu oran yüzde 13'te kalmış. Sınır dışı tüm Müslüman kardeşlerinizi aşıladıysak, artık bizi bir bir aşılasak mı? Kaldıysa şırıngada bir damla falan rica etsek" ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin