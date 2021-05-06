Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? 19 Mayıs'ta kapama var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceğine açıklama yapıldı. Peki, Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV'de, Belkıs Kılıçkaya moderatörlüğünde, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtladı. Programda Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı sorusu da konuldu. Peki, Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? 19 Mayıs'ta kapama var mı?

TAM KAPANMA 19 MAYIS'A UZATILACAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Soylu, "Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok" dedi.

Derdimiz şu, Ramazan, yaz ve Kurban Bayramı, sosyal izolasyonda zorluk çekeceğimiz dönemler olacak. Tarımın en önemli dönemindeyiz. Tarımı devam ettirmemiz lazım. Ekonomik olarak hareketlenmemiz gereken dönemin arifesindeyiz. Türk halkını eve kapattık ama hepsi sağlığımız için. Milletimizden Allah razı olsun. Bu dönemde hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Ben de yakınlarımı kaybettim. Tüm Türkiye olarak fedakarlıklarda bulunduk.