Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'um lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
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Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'um lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'nin ülkeden çekilmesi sonrasında Afganistan'daki ilerleyişini sürdüren Taliban, 10 gün sonra bugün itibarıyla başkent Kabil'e girdi. Batılı güçlerin Afganistan'ı terk etme süreci hız kazanırken, bölgeden gelen son görüntüler de gündem oldu. Sosyal medyaya düşen videolarda Taliban'ın, Türkiye ile yakın bağlantısı da bulunan General Raşit Dostum'un evini ele geçirdiği görülüyor. Dostum'un Taliban'ın lüks villaya giriş yapmadan önce Özbekistan'a kaçtığı iddia edildi.

11 Eylül saldırılarının ardından bölgeye gelen ABD önderliğindeki batılı güçlerin ülkeden ayrılmaya başlamasıyla birlikte Taliban'ın etkisini artırdığı ve başkent Kabil'e kadar girdiği Afganistan'dan yeni görüntüler geldi.

DOSTUM'UN LÜKS VİLLASINI TALAN ETTİKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan ve izlenme rekoru kıran görüntülerde Taliban güçlerinin ABD ve Türkiye ile yakın temasta olan General Raşit Dostum'un villasını ele geçirdiği görülüyor. Görüntülerdeki evin Dostum'un lüks villası olduğu öne sürülürken Taliban mensuplarının ülkenin kuzeyinde bulunan Dostum'un lüks villasını talan etmesi dikkat çekti.

KANEPELERDE YAYILARAK KONUŞTULAR

Görüntülerde altın varaklı koltuklara oturan Taliban mensupları, kanepelerde yayılarak konuşuyor. Bazı Taliban mensuplarının ise altın işlemeli çaydanlık ve diğer eşyaları incelediği de görülüyor.

Ülkeden gelen son bilgilere göre, General Raşit Dostum'un, Taliban'ın lüks villaya giriş yapmadan önce Özbekistan'a kaçtığı iddia edildi.

BÖLGEDEN KAÇIŞ BAŞLADI

Taliban'ın, Özbek ve Türkmen nüfusunun çoğunlukta olduğu Mezar-ı Şerif'te kontrolü ele geçirmesinin ardından kentte yaşayan Özbek ve Türkmenler evlerini terk ederek, kaçmaya başladı. Özbek ve Türkmenler, Özbekistan sınırına yığılırken, durumu iyi olan bazı Afganlar da sığınmak için Özbekistan sınırına akın etti.

ÜLKEYİ SAVUNACAĞINI AÇIKLAYAN DOSTUM, ÖZBEKİSTAN SINIRINA KAÇTI

Mezar-ı Şerif'te bulunan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Ata Mohammed Nur'un yanı sıra diğer yerel yetkililerin de Özbekistan sınırına doğru hareket ettiği iddia edildi. Dostum ve Nur'un havalimanında beklettikleri uçakla kaçtıkları da iddialar arasında yer alıyor. Dostum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ne pahasına olursa olsun vatanı savunacaklarını" söylemişti.

Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'um lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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