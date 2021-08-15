Taliban tüm sınır kapılarının ve Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi
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Taliban tüm sınır kapılarının ve Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi

Taliban tüm sınır kapılarının ve Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'da tüm sınır kapılarının ve başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Taliban'ın Afganistan'da tüm sınır kapılarının ve başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

Bu arada ABD ordusunun Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ettiği belirtildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Amerikan askerlerin, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye başladığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Taliban, Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdi.
Taliban, Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdi.
Afganistan'da 2 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'da 2 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
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