Taliban, Rusya ve Ukrayna'ya "krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün" çağrısı yaptı - Haberler
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Taliban, Rusya ve Ukrayna'ya "krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün" çağrısı yaptı

AA, Bilal Güler - Güncel
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Taliban, Rusya ve Ukrayna'ya

Taliban, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız olduklarını belirterek iki ülkeyi, aralarındaki sorunları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

Taliban, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız olduklarını belirterek iki ülkeyi, aralarındaki sorunları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin, Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediği ve sivil kayıpların artmasına endişe duyduğunu ifade etti.

Belhi, her iki tarafın da geri adım atması gerektiğini vurgulayarak "Tüm tarafların, şiddeti yoğunlaştırabilecek pozisyonlar almaktan vazgeçmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Taliban yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız dış politika izlediğini belirten Belhi, Rusya ve Ukrayna'ya, aralarındaki "krizleri diyalog ve barışçıl yollarla çözme" çağrısı yaptı.

Belhi ayrıca, her iki tarafın da Ukrayna'da yaşayan Afgan öğrenci ve göçmenlerin güvenliğini sağlamasını istedi.

AA / Bilal Güler - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Taliban, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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