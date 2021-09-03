Taliban, Pençşir'i ele geçirdi iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban, Pençşir'i ele geçirdi iddiası

Taliban, Pençşir'i ele geçirdi iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'da Taliban'ın son vilayet olarak kalan Pençşir'i de ele geçirdiği iddia edildi.

Afganistan'da Taliban'ın son vilayet olarak kalan Pençşir'i de ele geçirdiği iddia edildi.

Afganistan'da bulunan 34 vilayet merkezinin 33'ünün kontrolünü ele geçiren Taliban yönetimi, Pençşir vilayetinde yaşayan halka çağrıda bulunarak liderlerini ikna etmelerini ve yeni Afganistan yönetimine katılmalarını istemişti. Bu gelişmelerin ardından Taliban'ın başkent Kabil'in kuzeyinde yer alan Pençşir'i ele geçirdiği ileri sürüldü.

Pençşir, büyük çoğunluğu Taciklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı bir vilayet olarak biliniyor. Dağlık ve engebeli arazisi nedeniyle askeri operasyonlar için zorlu bir hedef olarak tanımlanırken girişlerin dar bir geçitten gerçekleştirilmesi bölgeye giriş-çıkışları sınırlandırıyor. Vilayetin lideri milli savaş kahramanı Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesut ile Taliban arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak sonuca varılamamıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Taliban'ı tanıyacak mısınız?' sorusuna Putin'den yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
"Taliban'ı tanıyacak mısınız?" sorusuna Putin'den yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak
Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Emine Erdoğan Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Gülben Ergen Defne Samyeli Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Ali Öztürk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Taliban, Pençşir'i ele geçirdi iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 21:23:50. #1.14#

title