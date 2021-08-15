Taliban liderleri, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda! İşte bayrağı da kaldırdıkları yeni görüntüler

Kabil'deki ilerleyişini sürdüren Taliban, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da ele geçirdi. Saray'da daha önce toplantı yaptıkları anlara ilişkin görüntüler gelen Taliban üyeleri, bu kez de Saray'ın diğer bölümlerinde görüntülendi. Aralarında Taliban liderlerinin de olduğu grup, Saray'daki Afganistan İslam Cumhuriyeti bayrağını kaldırdı.

Afganistan'da hükümet güçlerini mağlup etmelerinin ardından 31 kent merkezinde kontrol ele geçiren Taliban üyeleri, son olarak girdikleri Kabil'i çatışmadan almak istediklerini dile getirdi. Müzakere masasında hükümetten başkentteki resmi makamları bırakmalarını talep eden Taliban, önceki saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

KABİL'DEKİ SARAY'DAN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantı yaptıkları kareler de ortaya çıkan Taliban üyelerine ait yeni görüntüler çok geçmeden geldi. Saray'ın diğer bölümlerinde gezdikleri görülen Taliban üyelerinin, ilerleyen saatlerde iktidar geçidi yapmaları bekleniyor.

GANİ: KAN DÖKÜLMESİNİ İSTEMEDİM

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın basılmasıyla birlikte Tacikistan'a giden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den de ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gani, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmek isteyen silahlı Taliban'ın karşısına çıkmalıydım ya da son yirmi yılımı korumaya adadığım aziz ülkemi terk etmeliydim. Taliban beni uzaklaştırmayı başardı, tüm Kabil'e ve Kabil halkına saldırmak için buradalar. Kan dökülmesini önlemek için en iyisinin ayrılmak olduğunu düşündüm"

AFGANİSTAN BAYRAĞINI KALDIRDILAR

Diğer yandan Taliban liderlerinin de aralarında olduğu bir grup, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Afganistan İslam Cumhuriyeti bayrağını da kaldırdı.