Taliban'ın kurucularından olan Baradar, Hakkani grubu ile kavgalı olmadığını savundu

Afganistan Başbakan Yardımcısı olan Molla Abdulgani Baradar, Taliban içinde rakip gruplar arasında Kavga çıktığı iddiasını yalanladı.

İddiaların odağındaki isimlerden olan Baradar, bu video öncesi birkaç gün ortalarda görünmemişti. Sosyal medyada öldüğüne dair spekülasyonlar da yapıldı.

Taliban'ın kurucularından olan Baradar ile güçlü Hakkani milis grubu yöneticileri arasında sert söz dalaşı yaşandığı iddia ediliyordu.

Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Abdulgani Baradar, sessizliğinin sebebini de Kabil dışında, internete uzak bir yerde bulunması ile açıkladı.

Video, Taliban'ın Doha'da bulunan siyasi ofisi tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Görüntülerde Baradar, kendisi ile röportaj yapan bir devlet televizyonu sunucusu ile birlikte görülüyor. Aynı görüntülerde konuşurken elindeki bir kağıttan yararlandığı görülüyor.

Abdulgani Baradar, "Allah'a şükür, çok iyi ilişkilerimiz var ve birbirimize saygımız var. Bizim ilişkimiz aile ilişkisinden bile öte" diyor.

Baradar, 2020 yılında ABD Başkan Donald Trump ile telefon konuşması yaparak, bir ABD Başkanı ile direkt temas kuran ilk Taliban lideri olmuştu.

Bu görüşme öncesi, ABD'nin çekilme takviminin belirlendiği Doha görüşmelerinde anlaşmayı Taliban adına imzalayan isim de Baradar'dı.

Kavga iddiasını farklı kaynaklar BBC'ye doğruladı

BBC Peştuca'ya konuşan bir Taliban kaynağı, grubun kurucularından Baradar ile Hakkani milis grubu içinde önde gelen isimlerden olan mültecilerden sorumlu bakan Halil ür-Rahman Hakkani arasında sert söz dalaşı yaşandığını, her ikisinin de o sırada yanlarında bulunan destekçileri arasında da kavga çıktığını söyledi.

Olaya karışanlarla yakın bağı olan Katar merkezli bir üst düzey Taliban üyesi de geçen hafta tartışma yaşandığını doğruladı.

BBC'ye konuşan kaynaklar, kavganın çıkış nedeninin, yeni Başbakan Yardımcısı Baradar'in, geçici hükümetin yapısından duyduğu rahatsızlık olduğunu ifade etti.

Kaynaklara göre tartışmanın merkezinde aynı zamanda, Afganistan'daki zaferin Taliban içinde kime mal edileceği sorusu vardı.

Bu iddialara göre Baradar, asıl önemli olanın kendisi gibi kişilerin yürüttüğü diplomasi olduğuna inanıyor, Taliban'ın en üst düzey yetkililerinden birinin başında olduğu Hakkani grubu üyeleri ve destekçileri ise başarının savaşarak geldiğini söylüyor.

Diğer yandan, Hakkani grubu da, son yıllarda Afganistan'da Afgan kuvvetlerine ve Batılı müttefiklerine karşı düzenlenen en şiddetli saldırılarla ilişkilendiriliyor. Grup, ABD'nin "terör örgütleri" listesinde.

Grubun lideri Siraceddin Hakkani yeni hükümette İçişleri Bakanı.