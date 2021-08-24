Taliban'ın gelmesiyle 23 yaşındaki genç kızın hayalleri yıkıldı: Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı
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Taliban'ın gelmesiyle 23 yaşındaki genç kızın hayalleri yıkıldı: Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan gelen görüntüler dünya gündemine damga vurmaya devam ediyor. Bölgeden servis edilen fotoğraflarda yer alan her bireyin bir de hikayesi var; 23 yaşındaki Zakia Khudadadi de bunlardan biri... Zakia, ülke kaosa sürüklenmeseydi Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı.

Afganistan'da mayıstan bu yana saldırılarını arttırarak sürdüren Taliban, geçtiğimiz hafta ülkenin yönetimini ele geçirdi. Pençşir kenti dışında ülkeye hakim olan Taliban, Afganistan'da büyük bir kaosa neden oldu.

ÜLKEDE KAOS ÇIKTI

Ülkede çıkan kargaşa, kaçmak isteyen halkın havalimanı ve sınırlara akın etmesiyle başka bir boyuta taşındı. Yaşanan izdihamlarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Hatta havalanan uçakların iniş takımlarına tutunan insanların yere düşerek can vermeleri de tüm dünyada gündem oldu.

HAYALLERİ YIKILDI

Afganistan'ın geleceği belirsizliğini korurken, ortaya yürek burkan bir gerçek çıktı. Bölgeden servis edilen fotoğraflardan birinde ağlayan genç bir kız görüldü. 23 yaşındaki Zakia Khudadadi olduğu öğrenilen genç kızın, Taliban'ın yönetime el koymasıyla başlayan kaotik ortam yaşanmasaydı Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacağı öğrenildi.

Taliban'ın gelmesiyle 23 yaşındaki genç kızın hayalleri yıkıldı: Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı
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Gözde Nur Bayar
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Taliban'ın gelmesiyle 23 yaşındaki genç kızın hayalleri yıkıldı: Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı - Haberler
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