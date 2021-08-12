Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
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Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi

Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz kentindeki tahribat görüntülendi.

Afganistan'ın ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz kentindeki tahribat görüntülendi.

ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban, bugün başkent Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurmuş, Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükselmişti. Taliban'ın ilerleyişi devam ederken, 8 Ağustos'ta Afgan hükümetinden ele geçirilen Kunduz kentindeki tahribat görüntülendi. Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle binaların enkaza döndüğü görüntülerde, halkın enkaz yığınlarını karıştırması dikkat çekti.

Taliban güçleri son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.

Taliban'ın 90 günde başkent Kabil'i ele geçireceği iddiası

ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.

Biden 14 Nisan'da geri çekilmeyi duyurmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklamıştı. - KABİL

Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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