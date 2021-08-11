Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 9'a yükseldi
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Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 9'a yükseldi

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 9'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, Pul-i Humri ve Feyzabad vilayet merkezlerinde kontrolü ele geçirdi.

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, Pul-i Humri ve Feyzabad vilayet merkezlerinde kontrolü ele geçirdi. Taliban'ın 6 gün içinde ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 9'a yükseldi.

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da saldırılarını arttıran Taliban, bir vilayet merkezinde daha kontrolü ele geçirdi. Taliban güçleri son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı ele geçirdi. Düzenlediği saldırılarla kontrol alanını genişletmeye devam eden Taliban'ın 6 günde ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Afganistan hükümetinden şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, yerel yetkililer, Afgan güvenlik güçlerinin günlerce süren şiddetli çatışmaların ardından geri çekildiğini ve Taliban'ın söz konusu vilayet merkezlerinde kontrolü sağladığını doğruladı.

GANİ, TALİBAN'IN İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ MEZAR-I ŞERİF'TE

Taliban'ın dün Bellh vilayetinin yönetim merkezi Mezar-ı Şerif kentine doğru ilerlemesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani sabah erken saatlerde, Mezar-ı Şerif'e geldi. Gani burada bir güvenlik toplantısına katılırken, toplantıda ülkenin kuzey bölgelerinde güvenliği sağlama konusu ele alındı.

Taliban daha önce Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan vilayet merkezlerini ele geçirmişti. BM Afganistan İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin açıkladığı verilere göre, yılın başından bu yana yaklaşık 360 bin kişi çatışmalar nedeniyle yerinden edilirken, 2012'den bu yana yaklaşık 5 milyon kişi yerinden edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra yaptığı açıklamada, 11 Eylül tarihini öne çekerek çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklamıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan'ın kuzeydoğusunda bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeydoğusunda bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
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