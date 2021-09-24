Taliban'ın 20 yıl önceki halinden pek farkı yok! Hırsızlar için uygulanan 'el kesme' cezası geri geliyor - Haberler
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Taliban'ın 20 yıl önceki halinden pek farkı yok! Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezası geri geliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

20 yıl sonra Afganistan'da yeniden yönetimi ele geçiren Taliban verdiği ılımlı mesajları çabuk unuttu. Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini açıklarken, "Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya haftalardır Afganistan'dan gelen haberler e ve görüntülere kilitlenmiş durumda. 20 yıl sonra ülkenin kontrolünü yeniden ele geçiren Taliban verdiği ılımlı mesajları çabuk unutmuşa benziyor. Zira ülkeden gelen görüntüler Taliban'ın ilk dönemi ile benzer bir yönetim anlayışı sürdüreceğini gözler önüne seriyor.

Taliban'dan bu durum teyit eden bir açıklama geldi. Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi hırsızlar için uygulanan 'el kesme' cezasının geri geleceğini açıkladı.

Ülkenin başkenti Kabil'de The Associated Press'e konuşan Turabi, "Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız" dedi. Turabi bu cezanın Taliban'ın ilk döneminden farklı olarak stadyumlarda yapılmayabileceğinin altını çizdi.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Taliban'ın 20 yıl önceki halinden pek farkı yok! Hırsızlar için uygulanan
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (7)
Melisa sezen :Şu habere olumlu tepki veren arkadaşlar mesaj atsın afganistan gidiş biletinizi ben kendim ödeyeceğim. Kim bilir sadece muhalif diye kaç tane suçsuz insanın elini kesecekler suç atarak, kafanız mı çalışmıyor sizin.
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Serpil Cengiz:Eziyet ve zulüm İslam'da haram kılınmıştır. El Kesme cezasının da belirli kural ve koşulları var. TALİBAN TERÖR ÖRGÜTÜ eli kolu bağlı zavallı insanları işkence ve zulme maruz bırakıyor ve adına ŞERİAT DİYORSA bu İslam'ı yaşamak değil bilakis İslam'ı karalamaktır.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
İlhan bal:Çok guzel uygulama aynısını Türkiye de istiyoruz
Cevap Yaz 15 54 Yayından Kaldır
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Haber: Taliban'ın 20 yıl önceki halinden pek farkı yok! Hırsızlar için uygulanan 'el kesme' cezası geri geliyor - Haberler
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