Taliban'dan kadınlara ilginç çağrı: Evde kalın, sokaktaki güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
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Taliban'dan kadınlara ilginç çağrı: Evde kalın, sokaktaki güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Dün basın toplantısı düzenleyen Taliban, tüm dünyaya Afganistan'daki yeni döneme ilişkin mesajlar verdi. Kadınların bir süre evde kalmaları gerektiğini söyleyen Taliban sözcüsü, sokaktaki güçlerinin henüz kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmediğini aktardı.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban üyeleri, dün başkent Kabil'de basın toplantısı düzenledi. Sık sık önümüzdeki yeni dönemde ülkenin geleceğine ilişkin açıklamalar yapan Taliban, dün de tüm dünyaya mesajlar verdi.

"KADINLARLA İLETİŞİMİ BİLMİYORLAR"

Afganistan'da çalışan kadınların geçici bir süre evden çıkmaması gerektiğini açıklayan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit "Güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitim almamıştı, bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için" dedi.

Mücahit, geçici bir süreliğine evde tutulacak kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını öne sürdü.

KADINLAR ENDİŞELİ

BBC'ye konuşan kadınlar ise çalışma haklarının kalıcı olarak engellendiğinden endişeli. Bazı kadınlar işe gittiklerinde artık orada çalışmadıklarının kendilerine bildirildiğini aktarırken bazı kadınlar da "Erkek bir akrabanızı getirin, işinizi ona devredin" dendiğini söylüyor.

HAVAALANINA GİTMELERİNE MÜSADE EDİLMEYECEK

Taliban ülkedeki Afganların Kabil Havalimanı'na erişmesine artık izin vermeyeceklerini de açıkladı. Mücahit, bölgedeki kaos nedeniyle Afgan vatandaşlarının havalimanına gitmesine izin veremeyeceklerini belirtti. Havalimanı etrafında bekleyen kalabalıkların evine dönmesi gerektiğini söyleyen Mücahit, bu kişilerin güvende olacağını garanti ettiklerini duyurdu.

ABD'nin insanları havalimanına davet etmeye devam ettiğini söyleyen Mücahit, "Amerikalılardan talebimiz, Afganları ülkeyi terk etmek için cesaretlendirmemeleri" dedi.

ÇEKİLME İÇİN SON TARİH 31 AĞUSTOS

Çok sayıda Batılı ülke 15 Ağustos'ta Taliban Kabil'e girdiğinden beri vatandaşlarını, kendileri için çalışmış Afganları ve Afgan insan hakları savunucularını ülkeden çıkarabilmek için zamanla yarışıyor.

Ülkeden ayrılmak için havalimanına gitmeye çalışan çok sayıda kişi Taliban tarafından engelleniyor ve zaman zaman izdiham yaşanıyor. Mücahit, ülkede medya, hastaneler, okullar, yerel yönetimler ve üniversitelerin tekrar işlemeye başladığını da ekledi.

Basın toplantısında BBC'nin sorusuna yanıt veren Mücahit, ABD askerlerinin çekilmesi için belirlenen tarih olan 31 Ağustos'un esnetileceğini düşünmediğini de belirtti. Bu sürenin yabancı ülke vatandaşlarını tahliye etmek için yeterli olduğunu, Afganların tahliyesine ise karşı çıktıklarını ekledi. Ülkedeki büyükelçiliklerin güvenliği konusunda da garanti verdiklerini söyleyen Mücahit, diğer ülkelere büyükelçiliklerini kapatmama çağrısı yaptı.

Taliban'dan kadınlara ilginç çağrı: Evde kalın, sokaktaki güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (1)
ENES KOCATURK: tiplere bak kim bilir kaç taliban teröristi yurdumuza girdi
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