Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor

Taliban'dan Türkiye'nin Kabil büyükelçisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Taliban, 'Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ve diplomatlar, büyükelçiliği yeniden açmak için havalimanından geri döndü' açıklamasında bulundu.

Afganistan'da karışık siyasi durum devam ediyor. Birçok ülke büyükelçilerini ve personellerini ülkeden çekti. Türkiye'nin de çekmeye hazırlandığı Kabil Büyükelçisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ELÇİLİK BİNASINA DÖNDÜKLERİNİ SÖYLEDİLER

Taliban'ın Kültür Komisyonu'nun mültimedya şubesi başkanı Ahmedullah Muttaki, Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ve ekibinin, elçiliği yeniden faaliyete geçirmek için Taliban'a bağlı Dışişleri komisyonu üyeleriyle birlikte havalimanından elçilik binasına döndüğünü açıkladı.

BAKANLIK'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Muttaki'nin paylaşımı şöyle: "Şu anda saat 6, Türk Büyükelçisi ve diplomatik ekibi, İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı üyeleriyle birlikte Kabil'deki Türkiye Büyükelçiliği'ni yeniden açmak için Kabil Havalimanı'ndan döndü."