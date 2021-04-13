Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
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Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız

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Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız

Türkiye'de düzenlenecek Afganistan barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan çok önemli bir açıklama geldi. Taliban Sözcüsü Mohammed Naeem, 16 Nisan'da başlaması öngörülen görüşmelere katılmayacaklarını ve bunu Türkiye'ye ilettiklerini belirterek, nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İlerleyen tarihlerdeki olası görüşmelere katılmayı reddetmeyen Naeem, "Bu konuyu aramızda tartışıyoruz" dedi.

Taliban, Afganistan'da barışın sağlanması için Türkiye'de düzenlenmesi planlanan görüşmelerin bu hafta yapılması halinde görüşmeye katılmayacağını açıkladı.

GÖRÜŞMELERİN 16 NİSAN'DA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Türkiye, ABD'nin girişimleriyle başlatılan Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar'ın da yer alacağı barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. Diplomatlar ve konu hakkında bilgi sahibi yetkililer görüşmelerin 16 Nisan'da başlaması ve 10 gün sürmesinin planlandığını ifade etmişti. Ancak görüşmelerin takvimi resmi olarak açıklanmamıştı.

İLERİ TARİHLİ BİR GÖRÜŞMEYİ TARTIŞIYORLAR

Taliban'ın sözcüsü Mohammed Naeem, "16 Nisan'da Türkiye'deki görüşmelere katılmayacağız ve bunu Türkiye'ye ilettik" dedi. Naeem katılmama nedenlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, ileri bir tarihte görüşmelere katılıp katılmayacaklarına ilişkin ise, "Bu müzakerelerde yer almaya ilişkin karar alma görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

TRUMP DÖNEMİNDE MASAYA OTURDULAR

ABD'nin eski başkanı Donald Trump döneminde 2020 yılının Şubat ayında masaya oturan Washington ve Taliban, Afgan hükümeti ile Taliban'ın barış görüşmesi yapacağı konusunda anlaşmış ve 1 Mayıs'tan itibaren de bölgedeki yabancı güçlerin bölgeden ayrılmasına karar verilmişti.

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