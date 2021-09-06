Taliban başkent Kabil'deki üniversiteyi kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekerek açtı
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Taliban başkent Kabil'deki üniversiteyi kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekerek açtı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Afganistan'ın son kalesi Pençşir'de bu sabah itibarıyla kontrolü ele geçiren Taliban, ülkede savaşın tamamen bittiğini duyururken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Kamuoyu Taliban'ın ikinci döneminde okulların nasıl olacağını merak ederken, yanıt bugün başkent Kabil'deki İbn-i Sina Üniversitesi'nden geldi. Sınıfta çekilen fotoğrafta kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekildiği görüldü.

Afganistan'da 15 Ağustos tarihinde Kabil'e girerek fay hatlarını yerinden oynatan Taliban yönetimi, kontrol edemediği son vilayet olan Pençşir'in de bu sabah ele geçirildiğini resmen duyurdu.

Taliban başkent Kabil'deki üniversiteyi kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekerek açtı

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Tüm dünya, ülkeyi tamamen ele geçiren Taliban'ın ikinci döneminde okulların nasıl olacağını merak ederken, örgütün sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan görüntü, soruya yanıt verdi. Başkent Kabil'deki İbn-i Sina Üniversitesi'ndeki bir sınıfta kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekildiği görüldü. Büyük ses getiren fotoğraflar anında sosyal medyada yayıldı.

Taliban başkent Kabil'deki üniversiteyi kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekerek açtı

TALİBAN BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE KIZLARIN OKULA GİTMESİNİ YASAKLAMIŞTI

Taliban örgütü, daha önce kız çocuklarının dini kurallar uygun olmak koşuluyla okullara gidebileceğini duyurmuştu. 1996-2001 arasındaki dönemde kızların okula gitmesi yasaklanmıştı.

Taliban başkent Kabil'deki üniversiteyi kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekerek açtı

"GELECEĞİMİZ İÇİN BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Tolo News'a konuşan gazeteci Azita Nazimi, "25 yıl önce Taliban geldiğinde okula gitmeme engel olmuştu. Beş yıllık iktidarlarının ardından 25 yıl eğitim gördüm ve çok çalıştım. Geleceğimiz için buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Taliban başkent Kabil'deki üniversiteyi kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekerek açtı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (3)
FAKIR: gizem cazibeyi arttırır hacılar
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MEHMET YILMAZ: cehalet tavan yapmış
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ALİ BOZKURT: Hadi başlayın karalamaya hakaret etmeye en iyi bildiğiniz işi yapın
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