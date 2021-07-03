Talha Yıldız'ın ikinci romanı çıktı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Talha Yıldız'ın Gece Kanunları adını verdiği ikinci romanı raflardaki yerini aldı.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Talha Yıldız'ın Gece Kanunları adını verdiği ikinci romanı raflardaki yerini aldı.

Talha Yıldız, 5 yıllık süreçte hazırlığını ve yazımını gerçekleştirdiği Gece Kanunu adlı romanında ilginç detaylara ve hayalindeki kahramanlara yer verdiğini anlattı. İkinci romanının kitap marketlerindeki raflarda yerini almasından dolayı büyük sevinç yaşadığını ifade eden engelli yazar Yıldız, esere hazırlığı ve yazım safhalarında çok emek verdiğini anlattı.

FAİLLER ARASINDAKİ BAĞLANTILAR ANLATILIYOR

Romanlarının hazırlığını yaparken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle yüz yüze görüştüğünü, polisiye yazarı Agatha Christie'nin eserlerini dikkatlice okuduğunu belirten Yıldız, "Kurguladığım romanlarımda kendi iç dünyamda hayal ettiğim kahramanlar yer alıyor" dedi.

Polislik mesleğini çok sevdiğini de belirten Yıldız, romanlarındaki polis kahramanları da içselleştirdiğini söyledi.

Gece Kanunları adlı romanda bir savcı ile gece kulübü işleten bir iş adamı cinayeti sonrası ortaya çıkan gelişmeler ve failler arasındaki bağlantılar anlatılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı