Talha Onur 'Yılın en başarılı iş adamı' ödülüne layık görüldü

31.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:12

Bir Tv kanalı tarafından düzenlenen yılın en iyi çıkış yapan başarılı siyaset, medya ve iş adamlarının seçildiği 'Yılın başarılı işadamı ödülüne' Onur Group Yönetim Kurulu Başkanı Talha Onur layık görüldü.



Diyarbakırlı iş adamı Talha Onur'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Onur Gruop, yurtiçi ve yurt dışında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü. Bir tv kanalı tarafından düzenlenen yılın "Enleri" ödül töreninde yılın başarılı işadamı ödülüne Onur Gorup layık görüldü. Onur Group Yönetim Kurulu Başkanı Talha Onur, en yüksek oyu alarak bu ödülü almanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve hep en iyiyi hedeflerini belirtiklerini ifade eden Onur, "Öncelikle bizi bu ödüle layık gören, başta aziz milletimize, yetkili devlet makamlarına ve tv ekibine, bütün mesai arkadaşlarım adına teşekkür ederim. 'Sabırla koruk helva olur' atasözünde olduğu gibi, hizmete girdiğimiz ilk günden bu yana, çalışma arkadaşlarımızla beraber, aile ortamı oluşturduk ve hep daha iyiyi başarmayı hedefledik. Zaten ben ödülü alırken, alın teri ve emekleriyle bugünlere beraber geldiğimiz, bütün mesai arkadaşlarım adına aldım. Sabırlı, özverili ve kararlı çalışmalarımızla, insana yaptığımız yatırımlar ve geleceğe yönelik umutlarımızı her daim diri tutarak, bugünlere alnımızın akıyla gelmenin haklı gururunu yaşamaktayız. 30 yılı aşkın zamandan bu yana, faaliyet gösteren firmamız, bu zaman zarfında bilgi ve birikimini sürekli revize ederek, üç farklı kıtada, hep daha iyiyi yakalama gayreti içinde olmuştur. Kuruluşumuzdan bu yana, insana yaptığımız yatırımlarla, kendini geliştiren, bilgi ve birikim açısından daima bir devinim içinde olan ekip oluşturduk. Böylelikle, üretim kapasitesi en yüksek ve modern cihazları bile son derece rahat ve verimli bir şekilde kullanırken, aynı zamanda makine parkımızın, bakım, onarım ve yenileme işlemlerini de, kendi merkez şantiyemizde kurulu bulunan atölyelerimizde, konusunun uzmanı personellerimizce yapmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz projelerle, ülkemizin ekonomisine yeni katma değer katarken, istihdama da ciddi katkılar sağlamak, bizleri bir hayli mutlu etti. Bir yandan çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan sürekli gelişen ve yenilenen teknolojiyi izleyip, firmamız bünyesine kanalize ettik. Uluslararası çapta projeler gerçekleştiren küresel şirketler arasında yerimizi olma noktasında, emin adımlarla ilerlemekteyiz. Adanmışlık ruhuyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, sabır ve karalılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA