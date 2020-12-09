Talepler, 2021 yılı programına dahil edildi

Müderris Mahallesi'ni ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahalle sakinleri ve muhtar Duman'ın taleplerini 2021 yılı programına dahil ettiklerini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Ömer Köse, İlyas Bahar ve Abdullah Damcı ile birlikte Müderris Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahalle muhtarı İnci Nur Duman'dan mahallelerine yapılasını istedikleri talepleri aldı.

OEDAŞ'ın, mahallede yapacağı elektrik hatlarını yer altına alma işleminin ardından asfalt başta olmak üzere diğer kaldırım ve kilit taşı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacaklarına vurgu yapan Başkan Işık, "Mahallemizin en önemli sorunlarından birisi de, yıllarca mahallelimizin talep ettiği otobüs hattı güzergahının değişikliği konusu. İlgili müdürlerimizle görüştük. Bu sorunu en kısa süre içinde çözeceğiz" diye konuştu.

Halk arasında Şahin Tepesi olarak bilinen mevkide park, büfe gibi regülasyon düzenlemesi taleplerini aldıklarını söyleyen Başkan Işık, ayrıca mahalle sakinlerinin fırın taleplerini de değerlendireceklerini belirtti.

Başkan Işık "Kaldırımların yenilenmesi ve bu yenilenme esnasında çöp konteynerlarına cep yapılması taleplerini muhtarımız İnci Nur Hanım'dan aldık. Cumartesi ve Çarşamba Pazarı sonrasında otobüsleri uygun bir yerde inip binilecek düzenleme talepleri oldu. Türkistan Sokakta merdiven istedi mahalle sakinlerimiz. Bu güzide mahallemize mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Müderris Mahalle Muhtarı İnci Nur Duman ise, yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve ekibine yaptıkları ziyaret için teşekkür etti.

Duman, küçük ancak güzide bir mahalle olduklarını belirterek, "Coğrafi olarak sıkıntılarımız oluyor. Bu sıkıntıları başkanımız ve ekibi ile birlikte aşacağımıza inanıyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı