Talas Belediyesinden besicilere küpeleme ve aşılama desteği

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mecliste aldıkları kararla ilçedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların 160 bin lira tutarındaki aşılama ve küpeleme ücretini karşılayacaklarını duyurdu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, çiftçiye desteklerinin her dönem devam ettiğini, 12 bin 750 büyükbaş ile 5 bin küçükbaş hayvanın yılda iki kez aşılama ve küpeleme bedeli olan 160 bin liralık desteği içeren maddenin belediye meclisinde kabul edildiğini belirtti.

Zor dönemlerin en önemli sektörünün gıda olduğunu aktaran Yalçın, "Tarım ve hayvancılık memleketimizin milli meselesidir. Aşının tanesi 3 lira, küpeleme ve uygulama bedeli 1,5 lira. Yılda iki kez aşılamayı belediye olarak karşılamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy da tarım ve hayvancılık sektörünün desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, Başkan Yalçın'ın seçildiği günden itibaren bu alanda gösterdiği hassasiyeti yakından takip ettiklerini kaydetti.