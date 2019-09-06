Talas'ta hizmetlere yeni kaynaklarla devam

06.09.2019 12:14

Talas Belediyesi'nde hizmetler ve yeni yatırım projeleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda projelere kaynak sağlayacak, mülkiyeti belediyeye ait 6 adet taşınmazın satış ve kiralamasından 5 milyon 970 bin TL gelir elde edildi.



Meclis Salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığındaki ihale komisyonunun gerçekleştirdiği ihaleler, açık artırma usulüyle yapıldı. İhalelerin açılışında konuşan Başkan Yalçın, elde edilecek gelirlerin vatandaşa hizmet olarak geri döneceğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.



Konuşmanın ardından başlayan ihalelerde Mevlana Mahallesindeki 1933 ada 3 nolu parsele en yüksel teklifi 4 milyon 200 bin TL ile Bilal Yıldız, 1885 ada 3 nolu parsele en yüksek teklifi 790 bin TL ile Erol Elmadağ, 1730 ada 1 nolu parsele en yüksek teklifi 182 bin TL ile Türkiye Diyanet Vakfı,



Tablakaya Mahallesindeki 1238 ada 7 nolu parsele en yüksek teklifi 410 bin TL ile Serdar Karasakal,



Yukarı Mahalledeki 1096 ada 71 nolu parsele en yüksek teklifi 382 bin TL ile Serdar Yılmaz Pideci ve



Kiçiköy Mahallesindeki 55 ada 82 nolu parsele en yüksek teklifi 6 bin TL ile Nuri Akdamar verdi.



Yenidoğan Mahallesindeki 1582 ada 6 nolu parselin ihalesi ise haftaya kaldı.



Komisyonun değerlendirmesinin ardından ihaleleri kazananlar belli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA