Talas'ta hizmet kalitesi hep yüksek

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla her yıl Türk Standartları Enstitüsü (TSE) TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan iç tetkik toplantısı başladı.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan bilgilendirme toplantısına Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, birim müdürleri ve tetkik görevlileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya iç tetkikle ilgili bilgiler vererek, "Her yıl iki kez iç tetkik toplantısı yapıyoruz. Bu yılki ikinci tetkikimiz bugün başlayıp gelecek hafta çarşamba günü sona erecek. Belediyemizde TSE İç Tetkik Belgesi olan 34 personelimiz var. Bu da iyi bir sayı. Tetkiklerde hassas görevler, risk formları ve kalite hedefleri üzerinde durulması gerekli" dedi.

Daha sonra konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ise, Talas Belediyesi'nde 15 yıldır kaliteli hizmet için çalışıldığını belirterek, "2006 yılından beri emek verilmiş, göreve geldiğimizden beri de bütün kurumsallık ilkeleri doğrultusunda Mustafa Yalçın başkanımızın da hassasiyetleri kapsamında Kalite Yönetim Sistemi'ni önemsedik. Birimlerimiz değişiyor, yönetmelikleri değişiyor. Bununla beraber kalite yönetim sistemi prosesleri güncelleniyor. Bu güncellemeleri takip etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Bu sistem belediyemizde iyi işliyor" diyen Başkan Yardımcısı Güngör, "Kurumsallaşma noktasında her zaman daha iyiye doğru ilerliyoruz. Bu konuda hepinize teşekkür ediyorum. Birimlerimizden hizmet alan vatandaşlarımızdan memnuniyetini her daim duyuyoruz. İşleyişimizin iyi olduğunu, hızlı olduğunu, ciddi emeklerin olduğunu biliyoruz. Bunun da karşılığını alıyoruz. Yeterli mi? Değil. Hedefimiz her zaman daha iyiye ulaşmak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

