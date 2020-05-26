Talas'ta 'Cuma namazı' toplantısı
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Talas'ta 'Cuma namazı' toplantısı

Normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs'ta yeniden kılınmaya başlanacak olan Cuma namazı öncesi Talas'ta alınacak tedbirler, düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı.

Talas'ta 'Cuma namazı' toplantısı
26.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:10

Normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs'ta yeniden kılınmaya başlanacak olan Cuma namazı öncesi Talas'ta alınacak tedbirler, düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı.

Talas Belediyesi Toplantı Salonu'nda Kaymakam Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Yücel ile emniyet, jandarma ve belediyeden yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, pandemi şartlarına uygun olarak Cuma namazı kılınması için yapılması gerekenler ele alındı.

Cuma namazı kılınacak cami ve çevrelerinin detaylı olarak değerlendirildiği toplantıda Talas İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uygun olarak sosyal ve fiziki mesafeye uyularak saf tutulması, maskesiz ve seccadesiz gelinmemesi gibi konular değerlendirildi. Ayrıca cemaatin giriş çıkışının sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

"MASKESİZ VE SECCADESİZ CAMİYE GELMEYİN"

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, camiye maskesiz ve seccadesiz gelinmemesi gerektiğini hatırlatarak, "29 Mayıs Cuma günü camilerimiz ibadete açılıyor. Bununla ilgili bütün paydaşlar bir araya gelerek hangi camilerde Cuma namazı kılınacağını kararlaştırdık ve bu konuda alınacak tedbirleri görüştük. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız. Vatandaşlarımız da bizim aldığımız tedbirlere ve kurallara uyarlar, maskesiz ve seccadesiz camiye gelmezlerse Cuma namazını sağlıklı bir şekilde eda ederiz inşallah" dedi.

Kaymakam Güney, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara Cuma namazı izni olmadığını sözlerine ekleyerek camiye gelmemeleri gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

"YAKIN TEMAS VE GEÇMİŞ BAYRAM KUTLAMASINDAN KAÇINALIM"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da namaz öncesi ve sonrası yakın temas ve sohbetten kaçınılması gerektiğine vurgu yaparak, "Cuma namazı ile ilgili genelge zaten hükümetimiz tarafından yayınlanmıştı. Alınan kararlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından da yerelleştirildi. Bize düşen de Cuma namazı kılınacak açık alanları hazırlamak. Bugün burada iş bölümü yaptık. İnşallah Cuma günü sağlıklı şekilde namazı eda edeceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız mutlaka maskeli gelmeleri ve seccadelerini getirmeleri. Ayrıca girerken ve çıkarken de yakın temastan kaçınmalarını, geçmiş bayram kutlaması yapmamalarını ve hızlı şekilde evlerine dönmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan toplantı sonucunda Talas'ta Cuma namazı kılınacak alanlar aşağıdaki şekilde belirlendi:

Bahçelievler Mahallesi'nde Talasgücü Sahası, Paraşüt iniş alanı, Osman Neyire Akgöz İH Ortaokulu bahçesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi, Yenidoğan Mahallesi'nde Talas Belediyesi önü, Mehmet Cemile Oğulcuklu İlkokulu bahçesi, Cumartesi Semt Pazarı, TOKİ Camii bahçesi, Mevlana Camii bahçesi, Mevlana Mahallesi'nde Mehmet Zeynep Akköse İlkokulu bahçesi, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi bahçesi, Hidayet Aydoğdu Sosyal Bilimler Lisesi bahçesi, Cemil Baba Ortaokulu bahçesi, Durak Hava Demir İlk ve Orta Okulu bahçesi, Selçuk Karakimseli İlkokulu bahçesi, Tablakaya Mahallesi'nde belediye nikah salonu önü ve Yaman Dede İHL bahçesi.

Kırsal mahallelerde ise Cuma namazları okul bahçelerinde ve belirlenen yeşil alanlarda kılınacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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