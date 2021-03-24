Talas'ta 7 gün basketbol kursu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen 'Sporcu Fabrikası' faaliyetlerine devam ediyor. Milli antrenörler eşliğinde çalışmalarına devam eden Sporcu Fabrikası, Talaslı yetenekleri sporla buluşturuyor.

Alanında profesyonel sporcuları ve eğitmenleri bünyesinde toplayan Talasgücü Belediyespor bünyesinde sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda eski Milli Basketbolcu Fatih Solak tarafından verilen Basketbol Kursu Talaslı gençlerden yoğun ilgi görüyor. Talas'ta ikamet eden 8-16 yaş aralığındaki gençlerin kayıt yaptırabildiği kursa gelen veliler de antrenmanları heyecanla takip ediyor. Geçtiğimiz Şubat ayında öğrenci kabul etmeye başlayan ve şu ana kadar öğrenci sayısı 80'e ulaşan basketbol kursu, 20'şer kişiden oluşan 4 seans halinde haftanın 7 günü düzenli olarak devam ediyor.

Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 0538 595 2344 numaralı telefonu arayabilirler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı