Talas Çimenli Caddesi'nde yenileme çalışması
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Talas Çimenli Caddesi'nde yenileme çalışması

Talas Çimenli Caddesi'nde yenileme çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi, ilçenin en önemli ana arterlerinden birisi olan Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi'ni trafiğe kapatarak yenileme çalışması başlattı.

Talas Belediyesi, ilçenin en önemli ana arterlerinden birisi olan Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi'ni trafiğe kapatarak yenileme çalışması başlattı.

Talas Belediyesi'nin koordinasyonuyla altyapı kuruluşları KASKİ, Elektrik Şirketi, Kayserigaz ve Telekom ile birlikte eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları kapsamında araç sürüş ve yaya yürüyüş konforu en üst seviyeye çıkartılacak.

Alt ve üstyapısıyla birlikte baştan aşağı yenilenecek olan Çimenli Caddesi'ndeki çalışmaların 30 gün içerisinde tamamlanıp trafiğe açılması planlanıyor. - KAYSERİ

Talas Çimenli Caddesi'nde yenileme çalışması
Talas Çimenli Caddesi'nde yenileme çalışması
Talas Çimenli Caddesi'nde yenileme çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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