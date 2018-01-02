Talas Belediyesi 2018'in İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Talas Belediyesi, Başkan Mustafa Palancıoğlu başkanlığında 2018 yılının ilk Meclis toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 8 maddeyi karara bağladı.



Toplantıya 2018 yılı temennileri ile başlayan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "2018 yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Rabbim hayırlı bir yıl nasip eder. Son 2-3 yıldır Türkiye'nin üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor. Onun için ülkemizi kalkındırmak adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımız güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Toplantıda almış olduğumuz kararların hayırlara vesile olmasını temenni ederim." dedi.



Meclis'te 2017 yılı gelir ve giderlerini denetlemek üzere Denetim Komisyonu üyeleri de seçildi. Komisyona oy çokluğu ile AK Parti grubu adına Esat Doğan, Ali Sağlam ve MHP grubu adına Ali Karabulut kabul edildi. - KAYSERİ