Taladro - Eflatun ve Gri sözleri! Taladro Eflatun ve Gri şarkı sözleri nedir?
Taladro'nun yeni şarkısı Eflatun ve Gri geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı çıktığı andan itibaren oldukça beğeni topladı. Çok kısa sürede toplamda binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Taladro - Eflatun ve Gri sözleri! Taladro - Eflatun ve Gri şarkı sözleri nelerdir? Taladro - Eflatun ve Gri sözleri haberimizde.
Taladro - Eflatun ve Gri sözleri! Taladro - Eflatun ve Gri şarkı sözleri nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Taladro - Eflatun ve Gri sözleri merak edilen rap şarkı sözlerinin başında geliyor. Taladro - Eflatun ve Gri hakkında tüm bilgiler...
TALADRO EFLATUN VE GRİ SÖZLERİ
Bana tıraş yapma kes, yürü gülüm
Zaten kötü geçiyor yeni günüm
Sırtıma saplanan hançerin acısı
Sanki bir çıkmazın ödülüsün
Hey gidince dönmem
Çünkü dönünce gidenleri gördüm Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Sarmıyor dünler, geçmişi geç
Yüzünüze bakınca geleceği gördüm
Dedim ;
Herkes birinin bir şeyi
Ben de kendimle içeyim
Dedim;
Herkes düşünüyor birilerini
Ben de kendimce bir beni düşüneyim
Bilirim senden çok üşümeyi
Bilirim yere çat kapı düşmeyi
Dedim;
herkes biriyle barışıyorken
Bari ben bana küsmeyim
Uykusuz artık her gecem
Duygusuz artık her geçen
Kemikleri bile yok gençliğimin
Perdesiz kaldı pencerem
Hesabım nerede hesabımı getirin
Doydum, her gülüşü yedim
Ama artık yok
Bitti, cüzdanımdaki bütün iyi niteyim
Sıkı sıkı Sarılıyor güller
Dans ediyorken saksılarında
Suya hasreti bu çiçeğin, ölüyor
Ama kafa yok bazılarında
Hesabımı getirin
Doydum, her sözünü yedim
Ama artık yok
Bitti, cüzdanımdaki bütün iyi niyetim
Beni yak beni yıkbeni yak beni yık
Bir bırak gideyim yalan meleğim
Beni sal ya da tut, koynuna yasla
Ki bir rahat öleyim, yalan meleğim
Öldüm bittim yine tanrım
Birileri beni kurtarır sandım
Usandım usandım usandım
Ah yok yere yangınlar
Bitkinim artık
Ulaşamıyor gönlüme yardımlar
Usandım usandım usandım
Ah yok yere yangınlar
Eflatun ya da gri
Farketmez aşka renk renktir
Kimseye borcum kalmadı Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Bi de kalmadı yardan beklentim
Ardıma bakmama gerek yok
Bana seslenecek kişi tek sendin
Kuş kaçıyorsa kafestendir
Dedi,zaruri yaşamı nefesten bil.
Ödüyorum bedelini tek çekim olsun
Ne yüreği ömrüme set çekiyorsun
Çeşmenin hayratına susuyorum ki
İçinde su bile iç çekiyordur
Derdim bin, binbir'im ol
Aşk bir ölçüyse bir birim o
Filmim drama ve zemheri bol
Ne ben sana öleyim ne sen benim ol
Herkesin zindanı kendisi
Bekleme kar sana gelmez kirlisin
Önce dudağındaki kini sil
Herkesin rüyası ninnisi
Ve herkesin acısı dinmesin
Acı ile yaşamayı bilmelisin
Düşünce güldün, iyi de gözüm
Nasıl kalktığımı da görmelisin
Beni yak beni yıkbeni yak beni yık
Bir bırak gideyim yalan meleğim
Beni sal ya da tut, koynuna yasla
Ki bir rahat öleyim, yalan meleğim
Öldüm bittim yine tanrım
Birileri beni kurtarır sandım
Usandım usandım usandım
Ah yok yere yangınlar