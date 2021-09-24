Taladro - Eflatun ve Gri sözleri! Taladro Eflatun ve Gri şarkı sözleri nedir?

Taladro - Eflatun ve Gri sözleri! Taladro - Eflatun ve Gri şarkı sözleri nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Taladro - Eflatun ve Gri sözleri merak edilen rap şarkı sözlerinin başında geliyor. Taladro - Eflatun ve Gri hakkında tüm bilgiler...

TALADRO EFLATUN VE GRİ SÖZLERİ

Bana tıraş yapma kes, yürü gülüm

Zaten kötü geçiyor yeni günüm

Sırtıma saplanan hançerin acısı

Sanki bir çıkmazın ödülüsün

Hey gidince dönmem

Çünkü dönünce gidenleri gördüm Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sarmıyor dünler, geçmişi geç

Yüzünüze bakınca geleceği gördüm

Dedim ;

Herkes birinin bir şeyi

Ben de kendimle içeyim

Dedim;

Herkes düşünüyor birilerini

Ben de kendimce bir beni düşüneyim

Bilirim senden çok üşümeyi

Bilirim yere çat kapı düşmeyi

Dedim;

herkes biriyle barışıyorken

Bari ben bana küsmeyim

Uykusuz artık her gecem

Duygusuz artık her geçen

Kemikleri bile yok gençliğimin

Perdesiz kaldı pencerem

Hesabım nerede hesabımı getirin

Doydum, her gülüşü yedim

Ama artık yok

Bitti, cüzdanımdaki bütün iyi niteyim

Sıkı sıkı Sarılıyor güller

Dans ediyorken saksılarında

Suya hasreti bu çiçeğin, ölüyor

Ama kafa yok bazılarında

Hesabımı getirin

Doydum, her sözünü yedim

Ama artık yok

Bitti, cüzdanımdaki bütün iyi niyetim

Beni yak beni yıkbeni yak beni yık

Bir bırak gideyim yalan meleğim

Beni sal ya da tut, koynuna yasla

Ki bir rahat öleyim, yalan meleğim

Öldüm bittim yine tanrım

Birileri beni kurtarır sandım

Usandım usandım usandım

Ah yok yere yangınlar

Bitkinim artık

Ulaşamıyor gönlüme yardımlar

Usandım usandım usandım

Ah yok yere yangınlar

Eflatun ya da gri

Farketmez aşka renk renktir

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Bi de kalmadı yardan beklentim

Ardıma bakmama gerek yok

Bana seslenecek kişi tek sendin

Kuş kaçıyorsa kafestendir

Dedi,zaruri yaşamı nefesten bil.

Ödüyorum bedelini tek çekim olsun

Ne yüreği ömrüme set çekiyorsun

Çeşmenin hayratına susuyorum ki

İçinde su bile iç çekiyordur

Derdim bin, binbir'im ol

Aşk bir ölçüyse bir birim o

Filmim drama ve zemheri bol

Ne ben sana öleyim ne sen benim ol

Herkesin zindanı kendisi

Bekleme kar sana gelmez kirlisin

Önce dudağındaki kini sil

Herkesin rüyası ninnisi

Ve herkesin acısı dinmesin

Acı ile yaşamayı bilmelisin

Düşünce güldün, iyi de gözüm

Nasıl kalktığımı da görmelisin

Beni yak beni yıkbeni yak beni yık

Bir bırak gideyim yalan meleğim

Beni sal ya da tut, koynuna yasla

Ki bir rahat öleyim, yalan meleğim

Öldüm bittim yine tanrım

Birileri beni kurtarır sandım

Usandım usandım usandım

Ah yok yere yangınlar

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