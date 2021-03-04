Takva ne demek? Takva sözlük anlamı nedir?
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Takva ne demek? Takva sözlük anlamı nedir?

04.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:24
Takva ne demek? Takva sözlük anlamı nedir?

Din ile ilişkilendirilen kavramlardan biri olan Takva, günlük hayatımızda da kullandığımız bir kelimedir. Birçoğumuz "takva sahibi" tabirini duymuşuzdur. Peki, bunun anlama geldiğini biliyor muyuz? Bilerek ya da bilmeyerek kullanılan "takva" kelimesinin anlamı için haberimize göz atın. Takva ne demek? Takva sözlük anlamı nedir? İşte cevabı!

TAKVA NE DEMEK?

Din ile ilişkilendirilen ve dini kavramlardan biri olan takva, Kuran-ı Kerimde de sık sık geçmektedir.

Takva kulun, azametinden korkarak ve rahmetini ümit ederek Rabb'ine karşı olan kulluk görevlerini yerine getirmesi, emirlerini tutup yasakladıklarından kaçınması anlamına gelen bir terimdir. Kuran'ı Kerim'de Allah katında insanların en üstünün en çok takva sahibi olanlar olduğu belirtilmiştir. Takva, insanın, özde ve sözde, davranışlarda, sözlerde ve fiillerde her zaman kendini Allah'ın huzurunda bilerek buna göre hareket etmesi, harama düşmek korkusuyla bazı helalleri de terk etmesi ve tüm varlığıyla O'na yönelmesiyle zirve bulur.

Bu bağlamda Takva kelimesi, aynı zamanda Allah'a ve O'nun yarattıklarına karşı saygı, sevgi ve şükür duyarak varlık bilincinde olmak anlamını ifade eder. Arapça "Vikaye" kökünden türemiştir. 'İttika' kelimesi kendini korumak, kendi duygu, davranış ve düşüncelerinin farkında ve bilincinde olmak demektir. Bu kelime morfolojik olarak aynı zamanda bir şeyi muhafaza etmek, bir şeyi ıslah edip düzene koymak gibi anlamlara gelir. Muttakîn sıfatı Kur'an'da, her an Allah ile birlikte olduğunun bilincinde olup kendilik bilincinde olanlara verilen bir sıfattır.

TAKVA SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Takva kelimesinin sözlük anlamı ise şöyledir;

- Günahtan kaçınma, sakınma

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