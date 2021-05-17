Taksinin 2 kişiye çarpıp nehre uçtuğu kaza kamerada

ADANA'da taksinin hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp 2 kişiye çarpıp nehre uçtuğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ADANA'da taksinin hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp 2 kişiye çarpıp nehre uçtuğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından "Motosiklete vurmamak için kendimi suya attım" diyen taksi şoförü İbrahim Kaya'nın 171 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Manisali Alibey Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Kaya yönetimindeki 79 T 0126 plakalı taksi, hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı. Taksi, Seyhan Nehri kıyısına motosikletini park edip, kaldırımda duran Hasan İlter ve yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşına çarptıktan sonra nehre düştü. Kazada Hasan İlter ve arkadaşıyla İbrahim Kaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü İbrahim Kaya, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Kazanın şokuyla uzun süre yerde oturan Kaya ile diğer 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırdı. Hasan İlter ve arkadaşının durumlarının ağır olduğu belirtildi.Taksiye ait tampon parçası bir ağacın yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki dalına saplanmış bulundu.PARA CEZASI KESİLDİ, SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİKaza anını anlatan taksi şoförü İbrahim Kaya, "Kendi istikametimden gidiyordum. Motosiklete vurmamak için yazık- günah diye kendimi suya attım. Şu halime bir bakın" dedi.Hastanede alkol testi yapılan İbrahim Kaya'nın 171 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaya'nın sürücü belgesi iptal edildi, idari para cezasına çarptırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kaya, Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla viraja giren taksinin kaldırıma çarpıp savrulduktan sonra Seyhan Nehri kıyısında bekleyen 2 kişiye çarptığı görüldü. 2 çocuğun ise kaza yerine doğru yürürken, saniyelerle kurtulduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI