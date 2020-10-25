Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
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Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

25.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:26
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Gelen son dakika haberlerine göre TAKSİM, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu.

TAKSİM, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yanyana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanlar da dikkat çekti.

Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, güzel hava nedeniyle vatandaşların akınına uğradı. Koronavirüs vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.Öte yandan Arnavutköy Sahili ve Eminönü Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti.


- İstanbul
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haber | Taksim ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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