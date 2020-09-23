Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı! Proje İstanbulluların oylarıyla belirlenecek
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Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı! Proje İstanbulluların oylarıyla belirlenecek

23.09.2020 15:18 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:51

Taksim Meydanı'na uygulanacak proje İstanbulluların oylarıyla belirlenecek İBB'nin kamusal alanları; erişilebilir, özgür, canlı, huzurlu ve güvenli yerler olması amacıyla başlattığı bir kentsel yarışması daha tamamlandı. 146 başvurunun yapıldığı yarışmada, 3 tasarım eşdeğer ödülü kazanırken 5 tasarıma da mansiyon ödülü verildi.

İBB'nin kamusal alanları; erişilebilir, özgür, canlı, huzurlu ve güvenli yerler olması amacıyla başlattığı bir kentsel yarışması daha tamamlandı. Bakırköy Meydanı, Haliç Kıyıları ve Salacak'ın ardından Taksim Meydanı için ilan edilen yarışma sona erdi. 146 başvurunun yapıldığı yarışmada, 3 tasarım eşdeğer ödülü kazanırken 5 tasarıma da mansiyon ödülü verildi. Taksim'de uygulanacak proje, İstanbulluların oylarıyla eşdeğer tasarımlar arasından belirlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İstanbul Senin" ilkesi ile her aşamasında katılımcı bir yaklaşımı benimseyerek kentin kamusal açık alanlarına yönelik bir dizi kentsel tasarım yarışması düzenliyor. "İstanbul Kamusal Mekanlarına Kavuşuyor" temalı etkinliklerle kamusal alanların; demokratik, toplumsal ilişkiler kurabilen, canlı, erişilebilir, özgür, şenlikli, huzurlu ve güvenli yerler olması hedefleniyor. İBB, paydaşların ve İstanbulluların ihtiyaçlarını dinleyip görüşlerini alarak kamusal mekanların tasarım ve düzenleme ilkelerini oluşturuluyor.

Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı

20 EYLÜL'DE SONUÇLANDI

İBB, bu anlamda kentin buluşma noktalarından olan Taksim Meydanı için, İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı iş birliğiyle tasarım yarışması düzenledi. Yürütülen Taksim Kentsel Tasarım Yarışması, 20 Eylül 2020'de sonuçlandı.

Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı

YARIŞMA İKİ KADEMELİ OLARAK DÜZENLENDİ

Yaklaşık altı aylık bir hazırlık süreci sonunda, 2 Mart 2020'de ilan edilen Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve çevresini de (yaklaşık 160 bin m2) kapsayan yarışma, uluslararası ve iki kademeli olarak düzenlendi. Yarışmanın asli jürisinde Zeynep Ahunbay, İpek Akpınar Aksugür, Arman Akdoğan, Can Kubin, Arzu Nuhoğlu, Kerem Piker gibi değerli isimlerle, yabancı jüri üyesi olarak Manuel de Rivero ve Rainer Schmidt yer aldı.

Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı

146 BAŞVURU YAPILDI

Yarışmanın birinci kademesi için 72 yerli, 48 yabancı ve 26 karma ekip olmak üzere, toplam 146 başvuru yapıldı. Birinci kademe sonrası jüri tavsiyelerine uyarak projelerini geliştiren 20 ekip, ikinci kademede jüri tarafından yeniden değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda projelerden beşi mansiyon, üçü de eşdeğer ödülüne layık görüldü. Üç eşdeğer proje; birinci, ikinci ve üçüncü derecelendirmesi için, önümüzdeki günlerde halk oylamasına sunulacak. Kent Konseyi kontrolünde yapılacak olan oylamaya katılmak isteyen İstanbullu, TC kimlik numarası ile katılabilecek.

Taksim Kentsel Tasarım Yarışması'nın kolokyum ve ödül töreni, 26 Eylül 2020 Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapılacak.

Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı! Proje İstanbulluların oylarıyla belirlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
YAHYA: Oy vererek, süper.
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.....: 3 sıradaki resim güzel sade ve meydanda sandalyeler çay kahve verilse süper olur insanlar biraz iç içe olsa türk ve yabancılar birbirimizi daha iyi anlarız
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.....: Örnek başkan Mansur Yavaş!
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500
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