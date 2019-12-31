Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri
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Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri

YENİ yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi.

31.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:01
Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri
YENİ  yıla saatler kala, kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Taksim Meydanı ve 'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü. Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyen vatandaşlar ve turistler, soğuk ve yağışlı hava aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim'i doldurdu.

Öğleden sonra  da  aksim Meydanı'nda girmek isteyen kişiler, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana açılan yollarda çanta ve üst aramalarından geçirildi.  İtfaiye araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bekletiliyor.

Yılbaşı kutlamalarının bir diğeri adresi Ortaköy Meydanı'nda ise Boğazı'nda yapılacak havai fişek gösterisi için platform kurulduğu gözlendi.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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