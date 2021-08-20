Taksim'deki bir otel alevlere teslim oldu
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Taksim'deki bir otel alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'deki bir otel alevlere teslim oldu Yangın söndürme çalışmaları sürüyor Taksim Meydanında bulunan bir otelin yan cephesinde yangın çıktı.

Taksim'deki bir otel alevlere teslim oldu

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Taksim Meydanında bulunan bir otelin yan cephesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Taksim Meydanında bulunan bir otelde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanda bulunan bir otelin yan cephesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otelin yan cephesi alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Taksim'deki bir otel alevlere teslim oldu
Taksim'deki bir otel alevlere teslim oldu
Taksim'deki bir otel alevlere teslim oldu
Taksim'deki bir otel alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

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